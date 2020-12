Fiera, l’Unità mobile per i tamponi spostata sotto la tensostruttura

Al centro congressi del Porto Antico il confezionamento dei pacchi natalizi della Comunità di Sant’Egidio

È in funzione sotto la tensostruttura delle darsene della fiera l’unità mobile per i tamponi rapidi realizzata in collaborazione da Municipio Medio levante, Medici di Medicina Generale del Distretto 11, ASL 3 e Croce Bianca Genovese, con il supporto dei Lions e dell’Associazione Tutela del Cittadino. Si tratta del terzo punto-prelievi, insieme a quello attivo in Porta Siberia ed al drive through operante nel padiglione Jean Nouvel, allestito negli spazi gestiti da Porto Antico di Genova Spa.

L’unità, attiva già dal 20 novembre in piazzale Kennedy, è stata spostata in fiera per mitigare l’impatto sull’attività di pioggia e vento e opererà fino al 22 dicembre, nei giorni da lunedì a venerdì, per ricevere i pazienti preventivamente prenotati a cura del medico di base. Per rendere un servizio efficiente in caso di esito positivo al tampone rapido, e grazie alla sinergia stabilita tra Municipio Medio levante ed ASL 3, i pazienti potranno essere direttamente indirizzati al drive-through del padiglione Jean Nouvel per il molecolare, completando così rapidamente l’iter di accertamento.

Anche quest’anno la società Porto Antico di Genova sostiene l’operato della Comunità di Sant’Egidio in occasione del Natale 2020. Nell’impossibilità di organizzare il tradizionale pranzo del 25, la Comunità quest’anno sta predisponendo delle confezioni regalo, contenenti alimenti di prima necessità.

Le operazioni di confezionamento sono in corso da alcuni giorni presso gli spazi del Centro Congressi dei Magazzini del Cotone e proseguiranno fino al 24 dicembre, quando i pacchi verranno trasferiti presso le varie sedi cittadine della Comunità per la loro distribuzione nel giorno di Natale.

