Accoltellamento in via Bologna, la Polizia arresta una donna

Una ventinovenne pregiudicata è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio. Avrebbe accoltellato all’addome il fratello di 37 anni

È successo stanotte alle 2 nel civico 74 della strada di San Teodoro

Sul posto chiamate dai vicini di casa che hanno sentito le urla, le Volanti della Questura e la Squadra Mobile che ora sta indagando per ricostruire l’accaduto. L’uomo è ricoverato al San Martino in prognosi riservata. L’uomo, che ha 37 anni e non una cinquantina come sembrava in un primo momento, è stato trovato dai poliziotti riverso sulle scale, mentre dalle ferite continuava ad uscire parecchio sangue.

