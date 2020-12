Autotrasporto in rivolta contro Aspi per i disagi nei giorni di neve

L'”Osservatorio Logistica Trasporto Merci e Spedizioni Territoriale di Genova”, di cui fanno parte sindacati e associazioni datoriali, annuncia per sabato una manifestazione presso la direzione del 1º tronco

<L’Osservatorio ha condiviso di indire un presidio e manifestare le criticità sofferte a causa della nevicata dei giorni scorsi, la quale ha prodotto gravi disagi alla categoria con riflessi su tutta la cittadinanza, aggravate dalle dichiarazioni effettuate sui media da parte di Autostrade, di accuse al mondo dell’autotrasporto, autisti e aziende – si legge in una nota -. L’osservatorio, con le sue parti costituenti, comunica che la manifestazione di protesta si svolgerà il giorno 12/12/2020 dalle ore 10,00, alle ore 11,00 circa presso la Direzione 1° Tronco Autostrade, nella vicinanza del punto blu, nel pieno rispetto dei vari DPCM emanati dal Governo Centrale>.

Sindacati e associazioni datoriali dell’Autotrasporto <preannunciano sin da ora che verrà richiesto un incontro in Prefettura al fine di rappresentare le proprie ragioni a chiarimento di quanto Autostrade ha dichiarato, nonché per richiedere interventi urgenti alle problematiche emerse nella prima nevicata sul territorio, soluzioni indispensabili affinché l’Autotrasporto, con i loro autisti e aziende non si possano ritrovare nelle stesse condizioni del 4 dicembre 2020 a fronte di altre eventuali nevicate>.

Mi piace: Mi piace Caricamento...