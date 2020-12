Ubriaco, spintona il vigilante della chiesa evangelica e si scaglia contro i carabinieri

L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, è stato anche sanzionato per ubriachezza manifesta e perché non portava la mascherina

Ieri mattinata, in via W. Fillak, nei pressi della Chiesa Evangelica, un cittadino straniero, in evidente stato di ebbrezza e senza il previsto dispositivo individuale per il contenimento del virus del covid 19, spintonava, minacciava e oltraggiava i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, intervenuti a seguito di un diverbio che lo stesso aveva avuto con un agente di vigilanza privata, presso la predetta Chiesa, colpendolo con un pugno. L’uomo, poi bloccato dai militari dell’Arma, identificato in C.R., cileno gravato da pregiudizi di polizia, al termine degli accertamenti è stato arrestato per “oltraggio e resistenza a P.U.” nonché per “ubriachezza e per la violazione alle prescrizioni delle misure di contenimento dell’epidemia del covid 19”. Dopo le formalità è stato rinchiuso presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

