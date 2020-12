Teatri chiusi, spettacolo di Natale online di Bruciabaracche e Politeama

Si può acquistare la possibilità di assistere allo show di Natale, che sarà trasmesso in diretta il 26 dicembre sulle pagine Facebook e sul sito del Politeama Genovese. Antonio Ornano, Andrea Di Marco, Andrea Possa, Marco Rinaldi, Enzo Paci, Daniele Ronchetti, Andrea Carlini e Daniele Raco “aggirano” il Covid e sperimentano un nuovo modo di lavorare

Lo spettacolo al Politeama Genovese va in onda integralmente in diretta su Facebook, da dove è possibile acquistare da oggi le prevendite dall’evento “Bruciabaracche – “Natale in poltrona”, raggiungibile dalle pagine Facebook di Bruciabaracche e Politeama Genovese e da politeamagenovese.it. Con i primi 300 biglietti per “Natale in poltrona” in regalo un video inedito del backstage.

Uno spettacolo nuovo, irriverente e interattivo, per rispettare la tradizione anche in un momento non semplice per i teatri e la cultura in generale. Sabato 26 dicembre (ore 21) i Bruciabaracche tornano con “Natale in poltrona”, show in diretta streaming dal palco del Politeama Genovese, sede storica dell’appuntamento natalizio con il collettivo comico genovese composto da Antonio Ornano, Andrea Di Marco, Andrea Possa, Marco Rinaldi, Enzo Paci, Daniele Ronchetti, Andrea Carlini e Daniele Raco. “Natale in poltrona” va in onda sull’evento Facebook Bruciabaracche – “Natale in poltrona” (raggiungibile dalle pagine Facebook Bruciabaracche, Politeama Genovese e da politeamagenovese.it), da dove è possibile acquistare da oggi le prevendite a 16,99€.

Con i teatri chiusi al pubblico e il mondo della cultura messo in un angolo, i Bruciabaracche tornano sul palco del Politeama Genovese con un nuovo show scanzonato e dissacrante. «Abbiamo voluto mantenere con forza la tradizione dell’appuntamento natalizio con il nostro pubblico – racconta Andrea Di Marco – per portare qualche attimo di spensieratezza in un anno delicato e difficile come il 2020. Il 26 dicembre ci saremo, sempre dal Politeama Genovese ma in diretta Facebook: senza pubblico in platea “Natale in poltrona” non sarà il solito show dei Bruciabaracche, ma gli spettatori potranno far sentire il loro calore intervenendo in diretta, con i commenti a diventare parte integrante dello show che come sempre mostrerà l’attualità dal nostro punto di vista: scopriremo come hanno trascorso il lockdown i nostri personaggi o di come passeranno questo Natale particolare. Inoltre, faremo cantare il pubblico dal divano con momenti musicali di gruppo». Lo spettacolo sarà trasmesso sull’evento Facebook “Bruciabaracche – Natale in poltrona” pubblicato sulla pagina Facebook del Politeama Genovese, su quella dei Bruciabaracche e sul sito politeamagenovese.it e sarà facilmente accessibile acquistando l’accesso sempre attraverso l’evento Facebook.

EVENTO FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/2858006211186576/

Si potrà quindi scegliere di guardare lo show su tutti i device: smartphone, tablet, pc, e per chi possiede una smart TV, anche sul televisore di casa. «Faremo un paio di regali – aggiunge Andrea Possa – al nostro pubblico: i primi 300 ad acquistare il biglietto riceveranno, dopo lo spettacolo, un video del backstage di “Natale in poltrona”. Per la prima volta, mostreremo senza alcun filtro il nostro “dietro le quinte” tra prove andate a male, scherzi e molto altro. In più, prima dell’inizio dello show chiederemo a chi sta dall’altra parte dello schermo di mandarci una foto del loro “Natale in poltrona”. La più divertente sarà mostrata durante lo spettacolo, commentata da tutti i Bruciabaracche e premiata simbolicamente con una maglietta Bruciabaracche a protagonista dello scatto». Dopo quattordici sold out consecutivi, tornano sul palco del Politeama Genovese Antonio Ornano, Andrea Di Marco, Andrea Possa, Marco Rinaldi, Enzo Paci, Daniele Ronchetti, Andrea Carlini e Daniele Raco con “Natale in poltrona”, spettacolo scritto dai Bruciabaracche e da Graziano Cutrona e con l’organizzazione di Arianna Traverso e del Politeama Genovese. Le riprese dello spettacolo sono di Bruno Desole. «Con “Natale in poltrona” – conclude Possa – intendiamo, soprattutto, attirare l’attenzione sul settore degli spettacoli dal vivo, che tra un’ordinanza, un divieto, e un decreto, chiude i teatri e lascia a casa decine di migliaia di lavoratori».

Come fare:

Clicca il tasto “Acquista” sulla Pagina Evento “Bruciabaracche – Natale in poltrona” dal sito politeamagenovese.it e dalle Pagine Facebook Politeama Genovese o Bruciabaracche. Segui le istruzioni per effettuare l’acquisto tramite carta di credito, debito, prepagata o conto PayPal già agganciati o da agganciare al proprio account Facebook. Una volta completato l’acquisto, risulterai partecipante all’Evento e riceverai notifiche da Facebook prima dell’appuntamento. Lo spettacolo live sarà accessibile dalla Pagina Evento sabato 26 dicembre ore 21:00 (durata di circa 70 minuti), da tutti i device (smartphone, tablet, PC, smart TV).

Come regalare il costo del biglietto ad amici e familiari tramite PayPal:

Vuoi regalare lo spettacolo live streaming? Dal tuo conto PayPal puoi accreditare il prezzo del biglietto (16,99€) a chi vuoi, il destinatario dovrà poi usare PayPal per l’acquisto sulla Pagina Evento, collegandolo al suo account Facebook. I doni inviati ai titolari di un indirizzo e-mail o numero di cellulare già registrati su PayPal saranno accreditati sul loro saldo, se invece il destinatario non avesse un conto, può crearne subito uno, gratuitamente.

Una volta entrato nel tuo conto PayPal, vai alla sezione “Regali”. Immetti l’indirizzo e-mail o il nome del destinatario e clicca “Avanti”. Indica l’importo del regalo e clicca “Continua”. Scegli uno sfondo e clicca “Avanti”. Aggiungi un messaggio e clicca “Salva”. Clicca “Invia denaro”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...