Puzza di gas in via Casaregis, alla fine i Vvf trovano bombola in un cassonetto

Con la Polizia locale del turno pomeridiano del 9º distretto, i pompieri hanno cercato dappertutto e alla fine hanno scoperto la bombola di Gpl gettata via in un bidone della spazzatura

L’allarme è scattato poco prima delle 18, quando diversi cittadini hanno segnalato un forte odore di gas in tutta via Casaregis alla Foce. Sul posto sono arrivati sia i Vigili del fuoco sia la Polizia locale. I pompieri hanno cercato l’origine del forte odore, pensando a una fuga di gas che, però, non esisteva. Alla fine, dopo che agenti e vigili avevano cercato dappertutto, è stata trovata una bombola di Gpl abbandonata in un contenitore Amiu. I Vvf la hanno portata via.

In copertina: foto d’archivio

