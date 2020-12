Meteo Limet: temporali, gelicidio, venti forti e mareggiate

Situazione: Nuova intensa perturbazione sulla Liguria. Previste piogge intense e nevicate su alcune aree della regione segnatamente nella giornata di venerdì. Vento forte e mareggiate. Le condizioni di instabilità permarranno anche durante il fine settimana.

Lo dice Paolo Bonino dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: venerdì 4 dicembre 2020

Avvisi: MALTEMPO: piogge intense con cumulate anche superiori a 100 mm nell’arco delle 24 ore su Val Bisagno, Val Fontanabuna, Val Trebbia e Val d’Aveto. NEVE fino a fondovalle su Val d’Orba, Erro, Bormida e Alpi Liguri. Possibili fenomeni di GELICIDIO nelle valli incassate del settore centrale. Venti forti e MAREGGIATE specie a levante.

Cielo e Fenomeni: Su tutta la Liguria tempo perturbato. Primi rovesci nella notte sul settore centro-orientale, inizialmente nevosi sopra i 1000 metri, ma con quota neve in rapido rialzo. In mattinata piogge intense tra Genovese e Tigullio, nevicate fino a fondovalle su Val d’Orba, Erro e Bormida. Neve sulle Alpi Liguri sopra i 1000 metri. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio piogge a tutte le quote a levante, con eccezione forse dei rilievi più elevati. Fenomeni più intensi sul Tigullio. A ponente piogge in indebolimento con ancora un po’ di neve nell’interno savonese. Previsti 20-30cm nell’entroterra savonese, 60-70cm sulle Alpi Liguri.

Venti: Molto forti da sud est al mattino a levante, in rotazione a sud-ovest nel pomeriggio. Irregolari a ponente con prevalenza di ventilazione settentrionale tra il Savonese e il Genovese occidentale.

Mari: Da agitato a molto agitato specie a levante e in serata, con mareggiate.

Temperature: Minime in aumento, massime in calo.

Costa: min +6/°10C, max +7/12°C

Interno: min 0/+4°C, max +1/9°C

