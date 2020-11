Covid: 570 positivi, 1.117 guariti, 14 morti dai 50 ai 93 anni

9 persone in meno in terapia intensiva, 49 in meno negli ospedali liguri

È di 5705 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, comprensivi di test a nuovi casi e test per verificare la guarigione delle persone già in precedenza riconosciute come positive. Non appena li avremo a disposizione, preciseremo le quantità di entrambi e la percentuale di incidenza dei positivi sui nuovi testati.



Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

Dettaglio nuovi positivi: 570

ASL 1: 69

21 contatto di caso confermato

48 attività screening

ASL 2: 81

15 contatto caso confermato

66 attività screening

ASL 3: 365

100 contatto caso confermato

245 attività screening

20 settore sociosanitario

ASL 4: 4

2 contatto caso confermato

2 attività screening

ASL 5: 51

21 contatto caso confermato

30 attività screening







