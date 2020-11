Il vandalo di Sampierdarena ha cominciato ad aggredire le persone

I cittadini del quartiere scrivono sui social che ieri l’uomo, già denunciato dalla Polizia locale per danneggiamenti, avrebbe colpito un anziano in via La Spezia mentre questa mattina ha litigato con una ragazza che portava fuori i cani, arrivando a colpirla. Sarebbe intervenuto un ragazzo che sarebbe stato morsicato dall’energumeno

Nel post di Andrea Augusto Iori, che pubblica anche un video, anche una critica alle “passeggiate” della politica dei giorni scorsi: <difendeteci, che è meglio>.

Il terrore di Sampierdarena è un trentottenne con pregressi problemi psichiatrici. In passato è stato anche oggetto di un Tso, ma non è attualmente seguito dai servizi di salute mentale

L’uomo, un cittadino del Camerun senza fissa dimora, regolare sul territorio nazionale, ha precedenti specifici per danneggiamenti risalenti al settembre scorso. Nella foto sopra indossa un’inquietante maglietta con il pagliaccio killer It, personaggio del libro horror di Stephen King.

Non è stato possibile arrestarlo in precedenza perché il danneggiamento non lo prevede l’arresto. Ora, però, si sta verificando un’escalation: avrebbe infatti cominciato ad aggredire le persone.

