Chiusa via Don Giovanni Verità a Voltri per la rimozione della passerella

Chiusa via Don Giovanni Verità, nelle adiacenze del campo sportivo San Carlo per la rimozione della passerella pedonale sopra la ferrovia che viene eseguita ai fini della sicurezza dell’esercizio ferroviario

La passerella oggetto delle lavorazioni viene imbragata e rimossa in un unico pezzo a mezzo di una gru cingolata posizionata in corrispondenza di via Don Giovanni Verità.

L’impalcato metallico deve essere quindi temporaneamente appoggiato in un’area attigua per poter essere tagliato in sole due parti attraverso ossitaglio o dischi abrasivi, per essere trasportato in un’area ferroviaria e successivamente smaltito.

La rimozione della passerella metallica verrà eseguita in interruzione della linea ferroviaria a partire dalla notte appena trascorsa.

Le operazioni di smantellamento e successivo allontanamento del materiale inizieranno oggi pomeriggio e si concluderanno domani, nel pomeriggio.

