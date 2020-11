Centro Est, il Municipio apre sede in via della Maddalena

Il locale c’è, al 25 rosso, all’angolo di vico del Duca. Ora si cercano fondi per risistemarlo

È uno dei locali sequestrati alla mafia che è stato assegnato al parlamentino che “copre” territorialmente anche il centro storico. <Tutto il consiglio ha sottolineato l’importanza di far tornare le istituzioni dentro il centro storico – dice il presidente Andrea Carratù -. Il modo migliore per rivitalizzare il territorio è quello di farlo vivere con attività quotidiane e noi vogliamo dare l’esempio. Sarò un ufficio come le altre stanze del Municipio, aperto a tutti i consiglieri e dove si svolgeranno le attività proprie del Municipio stesso. Non sarà un punto di raccolta delle lamentele. Semplicemente, alcune volte la settimana presidente, assessori e consiglieri useranno quel locale per portare avanti le proprie attività>. Sarà una presenza in una delle strade più in difficoltà della città vecchia, proprio all’angolo col vicolo che conduce al portone di Palazzo Tursi, in via Garibaldi.

