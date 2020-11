Covid, la Liguria tra le regioni in cui il traffico è diminuito di più

È a disposizione gratuitamente la consultazione di City Analytics – Mappa di mobilità, realizzata da Enel X e Here Technologies per supportare pubbliche amministrazioni e protezione civile nell’emergenza Covid-19.

Cliccando questo link è possibile verificare la variazione degli spostamenti dei cittadini sul territorio comunale, provinciale, regionale e nazionale. Può essere un utile strumento per eventuali articoli giornalistici legati al traffico stradale, confrontando i dati attuali con quelli del periodo trascorso in zona gialla e in lockdown. Per esempio, nella provincia di Genova, nella giornata di domenica 15 novembre, si è registrato un + 210% nella variazione degli spostamenti rispetto al periodo di lockdown 22 marzo – 3 maggio, ma un -29% rispetto alla settimana precedente.













