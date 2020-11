«Preoccupati per la povertà come per il virus»: Toti punta alla zona gialla

Il presidente della Regione punta a chiedere a breve termine al Governo il passaggio dalla zona arancione alla zona gialla, facendo riaprire bar e ristoranti

<La prossima settimana sarà determinante – ha detto il presidente della Regione -. Se tutti terremo comportamenti prudenti e attenti e se la curva continuerà a scendere, vorrei chiedere al Governo di riportarci nella zona arancione in cui può riprendere l’economia senza vivere di sussidi che qualche volta arrivano che qualche volta arrivano in ritardo>.

<Il mio obiettivo è vedere scendere la diffusione del virus nei prossimi dieci giorni, vedere l’Rt sotto l’1%. Vedere calare la presenza di malati nelle corsie di ospedale e i pronto soccorso meno affollati. Qualche segnale già c’è> aveva detto già stamattina Toti.

L’Rt, oggi, ha detto il presidente della Regione, è <attorno all’uno>. Secondo Toti nelle prossime settimane <vedremo scendere l’occupazione ospedaliera>.

<Appena l’occupazione diminuirà riapriremo quei reparti che abbiamo dovuto chiudere per dare risposte ai malati di Covid. Non potevamo fare diversamente. Abbiamo assunto più di mille persone, tutte quelle che abbiamo trovato> ha aggiunto il presidente.

Mi piace: Mi piace Caricamento...