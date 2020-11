Strutture esterne e personale, ora la magistratura indaga anche sul concorso oss

Oltre alle verifiche sulla correttezza dei dati Covid trasferiti dalla Regione all’ospedale, l’inchiesta riguarda anche il concorso per operatori sociosanitari bandito nel dicembre dello scorso anno e a tutt’oggi bloccato mentre c’è grave carenza di personale negli ospedali

Per il momento si tratta di un’indagine conoscitiva senza indagati e senza ipotesi di reato, si amplia al concorso per oss. È stata acquisita tutta la documentazione relativa. Nel mirino degli inquirenti anche la consistenza del personale e i fondi impiegati per le strutture non pubbliche usate per trasferire i malati e per ospitare il personale sanitario che non poteva rientrare nelle proprie abitazioni per non rischiare di contagiare i parenti. L’inchiesta del pool guidato dal procuratore aggiunto Francesco Pinto riguarda anche l’adeguatezza del piano per fronteggiare la seconda ondata dell’epidemia.

