Autostrade, tornano le code e i disagi per riapertura posticipata

A12 riaperta con un’ora di ritardo (alle 7 invece che alle 6). Le conseguenze si sono fatte sentire sia nella tratta tra Recco e Genova e viceversa, sia sulla A7

A7: coda di 4 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori

A12: coda di 5 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova Nervi per lavori; coda di 1 km tra Genova Nervi e Recco per lavori; coda di 1 km tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori; coda di 1 km tra Recco e Genova est per lavori; coda di 1 km tra Rapallo e Genova Nervi per lavori.

