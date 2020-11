LiguriaSimuove e Anteas, in Valpolcevera servizio “Amico”

<Un piccolo aiuto per le persone più fragili>. Autisti e auto dedicati, al servizio di chi ha bisogno di visite ambulatoriali o ospedaliere, esami, terapia, medicinali o spesa a domicilio

A fronte dell’attuale emergenza sanitaria, LiguriaSimuove e l’associazione Anteas vogliono dare il loro contributo, rafforzando sul territorio della Valpolcevera il Servizio di volontariato “Amico”.

Servizio “Amico”, attivo su richiesta, avvalendosi di autisti volontari e di un’auto dedicata, effettua servizio di trasporto per le persone che necessitano di visite ospedaliere/ambulatoriali, esami, terapie, nonché di medicinali e spesa a domicilio. Qualora il servizio richiesto necessiti dell’ausilio della “vettura dedicata”, previ accordi, l’autista volontario provvede ad accompagnare la persona dal proprio domicilio al luogo dell’appuntamento e viceversa.

<Questa iniziativa, nata dal nostro dipartimento Valpolcevera, va incontro a tutti i cittadini che, in questo momento critico, hanno bisogno – dice Francesco Maresca, presidente di LiguriaSimuove -. Abbiamo deciso di stringere, grazie al nostro Fabrizio Belotti, responsabile della Valpolcevera, una collaborazione con Anteas, in un’ottica di future collaborazioni in tutti i settori del sociale>

<In qualità di coordinatore della Valpolcevera, sono molto orgoglioso di aver sposato, assieme al presidente Maresca, questo progetto e di poter offrire il mio contributo, al fianco dell’associazione Anteas, nella persona di Sergio Ivaldi affinché, le persone che si trovano in maggior difficoltà, in questo momento storico così difficile, possano trovare nel servizio “Amico” non solo un aiuto pratico ma anche un supporto morale> commenta Fabrizio Belotti, coordinatore di LiguriaSimuove Valpolcevera.

Anteas (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà) ringrazia <tutti quelli che ci aiuteranno a dare un contributo alle persone, che in questo momento di difficoltà, ne hanno estremo bisogno. Metteremo le nostre risorse per aiutare la comunità della Valpolcevera e con il fattivo contributo della Federazione Nazionale Pensionati Cisl siamo certi di riuscirci>.

Ecco i nominativi dei referenti a cui rivolgersi per ulteriori informazioni e per prenotare il servizio:



Sergio Ivaldi – cell. 346.6412743

Fabrizio Belotti – cell. 348.4231562

Daniela Nari – cell. 347.7670136

