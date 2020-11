San Martino, nei corridoi del pronto soccorso che sono diventati reparto – VIDEO

Alle 10 di stamattina ci sono quasi 200 persone in visita o in attesa negli ospedali della città, di cui 110 al nosocomio regionale. Sono 38 le persone in codice rosso che significa “in immediato pericolo di vita”. Ma il problema, in Liguria, non sono tanto le terapie intensive, quanto i posti in media e bassa intensità. E l’assalto ai pronto soccorso che diventano bolge dantesche, tra gente che si lamenta, altra che parla al telefono, altra ancora che tossisce

Ieri sono state installate le bocchette per l’ossigeno, che ufficializzano i corridoi come luogo in cui le persone possono stare ore, giorni. Il tasso di riempimento dei reparti di bassa e media intensità preoccupa più di quello delle terapie intensive. In crisi anche le pubbliche assistenze per i tempi lunghi di attesa prima di riavere le barelle e poter liberare personale e mezzi per altri soccorsi.

La situazione alle 10 di stamattina

110 persone al San Martino, che ha anche 27 persone in osservatorio breve.

68 persone al Galliera

10 al Villa Scassi, che ha 98 persone in osservatorio breve. Da qualche giorno l’ospedale, che normalmente riceve i pazienti dal Ponente e dalla Valpolcevera, viene alleggerito rispetto agli altri perché è strapieno.

In totale in attesa o in visita ai pronto soccorso cittadino (compreso il Gaslini) ci sono 198 persone. I codi rossi sono 38

La Regione sta aumentando i posti in media e bassa intensità. Per ora, a ieri, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali segnala che la Liguria ha il 42% delle terapie intensive occupate (media nazionale 31%, primo livello di guardia al 30%) e il 66% di posti letto in area non critica occupata da pazienti Covid−19 (media nazionale 45%, primo livello di guardia al 40%, secondo e ultimo livello di guardia al 50%). Peggio di noi solo Lombardia, al 71%, e Piemonte, drammaticamente vicino al 100%.

Certamente anche su questa situazione, come sul tasso di mortalità, incide l’età media alta della popolazione ligure.

