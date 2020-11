“Foodstock challenge” Arcaplanet: donati 100mila pasti in un solo finesettimana

Conclusa la maratona benefica dell’azienda che ha chiamato a raccolta la sensibilità dei clienti a favore di oltre 300 associazioni italiane. Nei primi sei mesi dell’anno già distribuite 103 tonnellate di cibo a canili e gattili in difficoltà

Il cuore di Arcaplanet, l’insegna leader del Pet Care con oltre 360 store in Italia, è grande e, ancora una volta, lo ha dimostrato pensando a una sfida per una raccolta benefica di cibo per cani e gatti meno fortunati.

Si è trattata di una vera e propria challenge per tentare di arrivare a una cifra mai raggiunta fino ad oggi: 100mila pasti donati in un solo weekend.

Obiettivo colto: nelle giornate di sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre, l’azienda, grazie alla sensibilità dei propri clienti, è riuscita a raggiungere il traguardo prefissato distribuendo quasi 7000 sacchi da 2kg di crocchette per animali.

I pasti sono destinati alle associazioni No Profit che si prendono cura ogni giorno dei pet in difficoltà dal Nord al Sud d’Italia iscritte a Foodstock, che conta oltre 300 aderenti. Il progetto nazionale attraverso cui Arcaplanet si impegna a combattere dal 2016 lo spreco alimentare: lasciando infatti spazio a scaffale a prodotti freschi e nuovi, l’insegna dona prodotti in scadenza alle Associazioni Certificate in tutta Italia.

Più in particolare, la Foodstock Challenge appena conclusa prevedeva che nelle due giornate, in tutti i Pet store dell’insegna, si potesse con soli 3€ donare una confezione del valore di 10€ alle associazioni, con il contributo di Arcaplanet di 7€ a pacco.

Un importante traguardo per tutti gli animali ospiti di queste strutture, bisognosi di cibo quotidianamente.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di Charity di Arcaplanet, reso possibile dalla sensibilità dell’azienda.

Attraverso Foodstock, infatti, nei soli primi 6 mesi del 2020 l’azienda ha già distribuito 103 tonnellate di cibo a canili e gattili, e ogni anno riesce a superare le 160 tonnellate di cibo donate alle realtà iscritte al programma.

Arcaplanet è la catena italiana leader nella distribuzione di prodotti per animali domestici. In venticinque anni dalla sua costituzione, il Gruppo è cresciuto notevolmente espandendosi oltreconfine con 2 punti vendita in Svizzera e contando oggi oltre 360 pet store, una piattaforma di vendita online e circa 1.700 dipendenti. Attualmente, il Gruppo conta globalmente un milione di clienti attivi, rispondendo alle esigenze di tutti gli animali domestici, attraverso un’offerta innovativa di prodotti e servizi, inclusi marchi esclusivi di alta qualità, come Next, In The Nature, Hi Fish e Virtus. In particolare, Virtus rappresenta la punta di diamante nel panorama italiano dei mangimi per animali domestici, con prodotti con alto contenuto di carne fresca e basso contenuto di cereali. I punti vendita del Gruppo sono caratterizzati da molteplici format e dimensioni, da un minimo di 150 mq fino agli oltre 1.000 mq dei formati Large. Nel giugno 2016, i Fondi Permira hanno acquistato la maggioranza del capitale della società, divenendo l’azionista di riferimento.

