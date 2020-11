Toti: «Stiamo lavorando alla riapertura del padiglione C del Galliera»

Sarà riattivato anche il Gallino per i casi Covid per sollevare il Villa Scassi allo stremo

La Regione, insieme all’ospedale, sta lavorando alla riapertura del padiglione C, dismesso da tempo, ma in parte appena rinnovato. È quello che chiedeva una petizione pubblicata su Change.

Potrebbe fornire 50 o 60 posti letto, ha detto Toti. Sulla base di questo e di un paio di strutture private (una a Genova e una alla Spezia) che avrebbero offerto un centinaio di posti letto l’uno, si valuterebbe l’apertura dell’ospedale da campo per medie e basse intensità alla Fiera <su cui non abbiamo ancora schiacciato il tasto “on”>, ha detto il Presidente della Regione.

