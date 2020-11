Franceschini: «Musei chiusi dove Rt è oltre 1,5»

Il ministro dei Beni e delle Attività Culturali: <Stiamo ragionando su un meccanismo differenziato. I dati di questi giorni sui contagi da Covid non fanno pensare che sarà una curva breve>. La Liguria è una delle regioni che potrebbero finire nel pacchetto delle misure più rigide a causa dei dati riscontrati sul territorio

Anche per la riapertura di cinema e teatri i tempi sembrano essere lunghi. <Bisogna dire la verità: dipende dall’andamento dell’epidemia. I dati di questi giorni non fanno pensare che sarà una curva breve. Quando le condizioni lo permetteranno, saranno i primi a riaprire>. Dario Franceschini lo ha detto ieri sera a Che Tempo che fa, su Rai 3.

Il Ministro ha anche annunciato <Misure più forti nelle regioni che hanno un indice Rt superiore a 1,5. Stiamo ragionando su questo meccanismo differenziato. Per fermare il contagio bisogna limitare i contatti tra le persone. Le sale sono luoghi di possibile contagio e quando vai a chiudere quel tipo di luoghi non devi guardare la gerarchia dell’importanza. Hanno detto che in Europa non l’ha fatto nessuno, ora molti paesi in Europa stanno facendo le stesse scelte. Mi sono chiesto perché quando i teatri e i cinema sono stati chiusi a febbraio o marzo non c’è stata la stessa protesta, probabilmente perché allora guardavamo le terapie intensive, ma se la curva non migliora arriveremo presto alla saturazione dei posti in ospedale. Con i passi avanti che faremo chiuderanno anche i musei>.

Mi piace: Mi piace Caricamento...