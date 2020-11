Covid, 599 positivi su 1.431 tamponi a nuovi testati. 9 decessi registrati

47 persone in più negli ospedali liguri rispetto a ieri, scendono a 57 le persone in terapia intensiva (ieri erano 63). I nuovi positivi a Genova sono 380. In totale i tamponi “domenicali”, compresi quelli effettuati per verificare le guarigioni, sono stati solo 2.846, meno della metà di quelli dei giorni feriali

ASL 1: 71

25 contatti caso confermato

45 attività screening

ASL 2: 38

11 contatto caso confermato

19 Attività screening

8 settore sociosanitario

ASL 3: 380

130 contatto caso confermato

246 attività screening

4 settore sociosanitario

ASL 4: 20

6 contatto caso confermato

14 attività screening

ASL 5: 90

47 contatto caso confermato

43 attività screening







