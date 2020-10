Il rapinatore della metro arrestato dalla Polizia, tutte le immagini delle telecamere

Individuata la potenziale vittima, il malvivente calzava il cappuccio del giubbotto come se volesse occultare il viso per non farsi riprendere per intero dalle telecamere di videosorveglianza presenti in loco. L’escamotage, però, gli è servito a poco perché gli uomini del Commissariato centro lo hanno comunque individuato e arrestato.

L’uomo individuava i soggetti da derubare aspettando che fossero da soli. Poi colpiva e scappava attraversando i binari per scappare.











Mi piace: Mi piace Caricamento...