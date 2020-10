Oggi la manifestazione diffusa di Confcommercio davanti ai locali

Alle 11:30 titolari e dipendenti con in mano cartelli di protesta contro il decreto che chiude le attività alle 18. La raccomandazione dell’associazione è quella di scattare foto e postarle sui social per evitare gli assembramenti e utilizzare il canale del web 2.0 per dare evidenza all’iniziativa

In Liguria, per ordinanza regionale, c’è anche divieto assoluto di manifestazione pubblica, compresa la forma statica che non è vietata nel resto d’Italia, ma l’iniziativa di protesta lanciata da Confcommercio potrebbe, oltre ad evitare problemi di contagio per gli assembramenti, potrebbe aggirare anche questa imposizione. I gestori di locali e negozi staranno davanti ai loro negozi insieme ai dipendenti, rispettando le distanze e le misure di sicurezza, con in mano cartelli contro le chiusure alle 18 imposte dal decreto del Governo contro la diffusione del contagio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...