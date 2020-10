È successo in via Buozzi, all’altezza di piazza San Teodoro. Pedone in codice verde (ferita a un piede), un altro bimbo in codice giallo al Gaslini (con ferite agli occhi), donna in codice giallo al Villa Scassi.

Sul posto la polizia locale del distretto e del nucleo infortunistica del reparto Giudiziaria.

Articolo in aggiornamento

Mi piace: Mi piace Caricamento...