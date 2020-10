Le piccole imprese manifestano contro il dpcm. Chiedono stop alle tasse e rimborsi

Manifestazione organizzata col tam tam sulle chat, senza regia politica o di associazioni. Le aziende non esprimono teorie negazioniste e non chiedono di aprire la sera, ma lo stop a debiti, tasse e bollette e di aiutare i loro dipendenti che ora non possono pagare. Nel mirino Governo, Regione e Comune. Confcommercio ha organizzato, invece, una manifestazione davanti alle porte di locali e ristoranti nel rispetto delle regole statali e regionali, ma con lo stesso spirito: fermare il contagio senza uccidere le aziende

























Sopra: la “manifestazione a distanza” organizzata da Confcommercio nel rispetto delle regole che non sono solo quelle “anti Covid”, ma anche il divieto di manifestazione anche in forma statica contenuto in un’ordinanza regionale

Che il Covid va fermato lo sanno anche loro, tanto che non chiedono di aprire comunque, ma di aiutare le aziende a sopravvivere. E lo chiedono a tutti: al Governo, ma anche a Regione e Comune. Diverse centinaia di commercianti, gestori di palestre e piscine, partite Iva si sono radunate stamattina in piazza De Ferrari per chiedere aiuto. Non hanno un colore politico, hanno inscenato una manifestazione non violenta (contrariamente a quanto avvenuto in città di altre regioni), alla luce del sole e non di notte. Sono arrivati da tutta la Liguria. Il loro è un grido di dolore, un disperato Sos. In piazza De Ferrari chiedono di parlare col presidente della Regione Giovanni Toti, ma le richieste non sono indirizzate solo a lui. Ritengono insufficiente il “Decreto ristori” del Governo che qualche misura la prevede, ma è, dicono, del tutto insufficiente a salvare le aziende.

