Massi dal monte, chiusa la strada per Fiorino, 121 persone isolate

La chiusura della strada è dovuta alla presenza di un probabile secondo distacco sulla parete rocciosa da cui sono caduti i massi. 66 famiglie coinvolte

Alle 13.40, a causa di una frana con caduta massi e successivo intervento Vigili del fuoco è stat disposta la chiusura di via Fiorino in attesa di sopralluogo e verifica da parte del geometra della Pubblica Incolumità e del Geologo che, giunti sul posto hanno confermato la chiusura della strada. Sul posto personale della Polizia locale e della Protezione Civile. Anche l’assessore Municipale Matteo Frulio ha fatto un sopralluogo: <I geologi andranno in quota domani per verificare l’intervento e la stabilita della roccia stessa – spiega -. Si stanno attivando le misure per garantire la presenza di un mezzo delle pubbliche assistenze mentre è confermata la pattuglia fissa della Polizia locale.

La chiusura interessa 66 nuclei familiari pari a 121 persone. L’intervento sarà programmato nella giornata di domani. <La Protezione civile sta valutando il transito dei soli mezzi autorizzati per ricongiungimenti – conclude Frulio -. Ovviamente ci sono abitanti di fiorino che sono andaia a lavorare verso il centro o alunni delle scuole. Bisognerà vedere quanti e quali).

FOTO LIMET

Mi piace: Mi piace Caricamento...