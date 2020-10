Discarica a San Quirico, la denuncia M5S

Il consigliere municipale Briganti e il consigliere comunale Giordano denunciano una situazione che ritengono anche pericolosa per i pedoni

<Nei giorni scorsi, il nostro consigliere municipale Marco Briganti ha documentato l’ennesimo strazio del decoro cittadino: davanti al campo Rom di Genova Bolzaneto, sito in via Nostra Signora della Guardia, c’è una vera e propria discarica a cielo aperto. Letteralmente, montagne di rifiuti ingombranti e non solo stazionano da tempo su un lunghissimo tratto di marciapiede, rappresentando così anche un pericolo per i pedoni, invadendo anche una parte di carreggiata> dice il consigliere comunale M5S Stefano Giordano.

<Quel marciapiede è l’unico utilizzabile per il passaggio pedonale – spiega il consigliere municipale Briganti -. Il fatto che i rifiuti occupino una parte della carreggiata diventa un pericolo anche per chi su quella strada transita con i propri mezzi. Non vogliamo assolutamente accusare il campo nomadi antistante. Auspichiamo tuttavia che chiunque si sia reso colpevole di questo gesto di inciviltà, venga individuato e sanzionato. Al netto di chi sia stato, resta gravissimo che la civica amministrazione, anche tramite Amiu, non abbia provveduto a rimuovere i rifiuti, lasciando quest’area nel degrado più totale. È un’evidente incapacità in termini di gestione del bene pubblico da parte di chi dovrebbe monitorare e intervenire nell’interesse dei cittadini>.

<Come MoVimento 5 Stelle Genova e Valpolcevera riteniamo vergognosa questa condizione, frutto di degrado, abbandono e inciviltà, che mette a rischio la salute e la pubblica incolumità> dicono al partito, che annuncia segnalazioni al municipio e un esposto

