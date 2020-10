I nuovi banchi zoppicano, una gamba più corta di 3 o 4 cm – VIDEO

C’è veramente poco da commentare: ad una delle gambe di un buon numero di nuovi banchi scolastici consegnati in questi giorni alle elementari mancano 3 o 4 centimetri. Facile immaginare il risultato

. Basta guardare il video e le foto. Mentre i banchi arrivati, per ora, alle superiori ci risultano “regolari”, la fornitura per le scuole elementari presenta parecchi banchi “singoli” “zoppi”, con una gamba più corta delle altre e non regolabile. Alle scuole non raggiungibili con il mezzo di consegna sono stati lasciati per strada e docenti e genitori si sono dovuti improvvisare traslocatori per portarli nelle classi. Non è compito né degli uni né degli altri, ovviamente, ma l’organizzazione latita e va a pesare sulle persone di buon senso che si prestano.

Mi piace: Mi piace Caricamento...