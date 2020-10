Anziano investito in via Menotti, è gravissimo

L’88enne avrebbe attraversato fuori dalle strisce. È stato intubato e versa in condizioni gravissime

Alle ore 10.23 si è verificato un investimento di pedone da parte di un’auto in via Menotti all’altezza di via Travi. È rimasta ferita una persona anziana di sesso maschile di 88 anni soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso, di massima gravità, al San Martino. sono intervenute le pattuglie del territorio e del Nucleo Infortunistica del Reparto Giudiziaria. Secondo le prime testimonianze, l’anziano avrebbe attraversato fuori dalle strisce.

