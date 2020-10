464 positivi (306 a Genova) su 2.155 nuovi testati. Un decesso registrato, due nelle ultime 24 ore

6 persone in più in terapia intensiva, 37 ricoverati in più. 5.173 in totale i tamponi, di cui 3.018 a positivi già noti per verificare la guarigione e, appunto, 2.155 a nuovi casi su cui si calcola la percentuale dei nuovi positivi rispetto ai tamponati, appunto il 21,5313% del totale.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

ASL 1: 41

• 12 contatti di caso confermato

• 29 da attività di screening

ASL 2: 76

• 39 contatti di caso confermato

• 37 da attività di screening

ASL 3: 306

• 118 contatti di caso confermato

• 188 da attività di screening

ASL 4: 3

• 1 contatto di caso confermato

• 2 da attività di screening

ASL 5: 38

• 20 contatti di caso confermato

• 18 da attività di screening

Si precisa che la specificazione della ASL non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.





Un uomo, come da tabella visibile sopra, è stato registrato tra i deceduti, due donne sono, invece, decedute nelle 24 ore tra le 14 del 16 e le 14 del 17 ottobre: una, di 92 anni, nella Geriatria Covid del Galliera, una, anche lei di 92 anni, presso l’area medica critica del San Martino.

