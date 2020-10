Il Municipio Centro Ovest sfiducia il presidente Falcidia

14 favorevoli, 5 contrari e 3 consiglieri di centrodestra (cioè della maggioranza) presenti non votanti. Il Pd: <Ora bisogna affrontare in maniera decisiva, insieme ai suoi cittadini, la questione del possibile dislocamento dei depositi chimici a Sampierdarena>

Oggi in Consiglio di Municipio è stata approvata la mozione di sfiducia (presentata da PD. M5S. LeU. Lista civica Insieme. PaP/Rif.Com.) nei confronti del presidente Renato Falcidia con 14 voti favorevoli, 5 contrari e 3 consiglieri del centrodestra presenti non votanti.

<Una sfiducia che constata il fallimento dell’amministrazione di centrodestra, il silenzio del Presidente durante le fasi drammatiche e successive al crollo di Ponte Morandi e la totale incuria per le problematiche inerenti i territori di Sampierdarena e San Teodoro – dicono al Gruppo Partito Democratico Municipio Centro Ovest -. Il voto di oggi esprime la volontà di cambiare pagina e modo di amministrare, volto alla trasparenza e alla partecipazione, ben lontano dall’incapacità politica ed amministrativa del centrodestra in Municipio, sorretta da una non maggioranza con evidenti scricchiolii interni. La scelta di oggi è dettata dalla volontà di rimediare agli errori commessi dal centrodestra su di un territorio abbandonato dal decoro urbano alle manutenzioni al verde pubblico. Questa è l’ultima chiamata per Sampierdarena e San Teodoro per affrontare in maniera decisiva, insieme ai suoi cittadini, la questione del possibile dislocamento dei depositi chimici a Sampierdarena, tema su cui l’ex presidente Falcidia non è mai riuscito ad imporsi di fronte l’amministrazione comunale>.

I presenti non votanti di centrodestra sono stati Giuseppina Bosco di Forza Italia, Giorgio Micheletto di Vince Genova e Andrea Ferrari della Lega.

