Vandalo minorenne danneggia vetrine, denunciato dai carabinieri

Il 17enne aveva spaccato le vetrine di due locali e si era allontanato pensando di averla fatta franca. Invece è stato identificato dai militari dell’Arma

Lo scorso fine mese di settembre, ad Arenzano, un giovane residente nel comune del ponente, aveva danneggiato le vetrine di due esercizi commerciali, per poi allontanarsi. Ieri, i Carabinieri della locale Stazione, al termine degli accertamenti, identificavano e deferivano in stato di libertà per “danneggiamento aggravato” un 17 enne gravato da pregiudizi di polizia, abitante in quella cittadina.

Mi piace: Mi piace Caricamento...