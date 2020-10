Spettacoli in sicurezza, Ornano dimezza i posti e raddoppia le repliche

Il Politeama Genovese conferma che lo spettacolo L’Ornano Furioso di e con Antonio Ornano andrà in scena come previsto nei giorni venerdì 23 ottobre e sabato 24 ottobre e nelle nuove date di giovedì 29 ottobre, venerdì 30 ottobre e sabato 31 ottobre, alle ore 21.00

Per consentire a tutti di assistere allo spettacolo in totale sicurezza, è stato aumentato il numero di repliche.

Nel rispetto della normativa prevista dalle ordinanze dello Stato e regionali, che impone il distanziamento interpersonale, la capienza del teatro sarà ridotta e di conseguenza il pubblico sarà nelle 5 repliche previste.

I possessori dei biglietti riceveranno comunicazione via mail o al telefono circa la data in cui presentarsi. I posti assegnati sono nella maggior parte dei casi gli stessi acquistati. In alcuni casi, in ragione della capienza ridotta, sono stati ricollocati il più vicino possibile agli originali.

Basterà recarsi in teatro con il/i biglietto/i già in possesso direttamente la sera dello spettacolo nella data indicata, senza bisogno di effettuare alcun cambio.

Per informazioni la biglietteria è aperta da lunedì a venerdì dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00 e risponde ai Tel. 010.8393589 e 342.3237761, Mail: botteghino@politeamagenovese.it.

