Ciclabile davanti alla porta carraia della Questura, la protesta del Siap

Il segretario Traverso: <Oltre al già pre esistente marciapiede adesso i poliziotti devono anche stare attenti all’arrivo di ogni tipo di velocipede, prima di immettersi nel traffico>

Che i rapporti tra amministrazione comunale e Siap non siano idilliaci è cosa nota. Molti gli affondi del segretario Roberto Traverso che, nel suo comunicato, si lamenta anche del fatto che siano stati tolti i posteggi per le auto personali dei colleghi negli ex “vasconi”, ora rimossi per fare posto ad aiuole nel quadro della riqualificazione urbanistica delle zona dopo i lavori su Bisagno e coperture che sono avanzati in altro tratto.

La denuncia a proposito della ciclable esula dal preciso contesto sindacale e riguarda, invece, oltre che i poliziotti, un po’ tutti i cittadini e, in particolare, i ciclisti. Traverso denuncia una situazione di pericolosità a causa della <pista ciclabile tracciata dal Comune di Genova intorno alla Questura di Genova che è stata tracciata proprio davanti al cancello carrabile dove devono entrare ed uscire i mezzi operativi>.

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...