Polizia di Stato, 20 multati senza mascherina in corso Italia

Chiuso un locale della movida del centro storico, sanzionata la titolare di un altro pubblico esercizio che diffondeva musica ad alto volume alle 5 del mattino. 100 persone identificate

Chiuso per 5 giorni il locale Tequila di via San Donato, identificati i presenti, uno denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Denunciata titolare del bar una in salita Pollaiuoli per la musica elevata alle 5 del mattino. Davanti al Baretto di corso Italia 12 persone multate ai sensi del D.L2020. All’interno del bar nessuna violazione riscontrata.

100 persone identificate, sia italiane sia straniere, per i servizi specifici anti Covid.

