Polizia di Stato, controlli davanti alle scuole e nei luoghi di ritrovo

<I giovani genovesi – dice Ambra Formicola – funzionaria dell’Upg della Questura, in linea di principio rispettano le regole, ma alcuni sono stati sanzionati>

L’opera della Polizia di Stato si sostanzia soprattutto in dissuasione e sensibilizzazione anche nelle zone delle scuole oltre che nelle zone di aggregazione nelle fasce pomeridiane e serali.

Il 26 settembre tre ragazzini di vent’anni sono stati sanzionati dalla Polfer e altre due sanzionati dalle Volanti il 3 ottobre il 30 settembre.

Per quanto riguarda la movida vengono in particolare controllati Corso Italia, i giardini di Quinto, piazza Piccapietra, Spianata Castelletto. <I ragazzi sono rispettosi rispettano il distanziamento sociale, gli ingressi scaglionati, indossano le mascherine – dice Ambra Formicola, dirigente dell’Upg della Questura -. Non sono state rilevate grandi criticità>.

Le scuole per ora controllate sono il Doria, il King e San Giovanni, l’Istituto comprensivo San Giovanni Battista di Sestri Ponente, l’istituto di via Nino Cervetto a Cornigliano, il Majorana, il Montale.

Per quanto riguarda i luoghi di ritrovo, da metà settembre vengono controllati e l’Arena Village di Albaro il distributore H24 di piazza Raibetta, via Gramsci oltre a corso Italia, Quinto e Nervi.

In corso Perrone cinque persone sono state sanzionate perché senza mascherina all’uscita di un locale nella zona di Campi.

Tra il 7 e il 9 ottobre, 5 gli stranieri che volevano imbarcare sul traghetto per Tangeri nonostante avessero il Covid sono state individuate dalla Polmare e sanzionate. I controlli della polizia di Stato si concentrano anche sulle frontiere per evitare che soggetti positivi possono uscire. Gli stranieri positivi che che volevano imbarcare sono stati individuati il 7 e il 9 ottobre. Le persone positive al Covid vengono segnalate alla banca dati interforze e se vengono fermate vengono, quindi, riconosciute come inadempienti all’obbligo di quarantena.

