Occupa abusivamente locali Unige. La Polizia gli trova addosso il bottino di un furto

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti su segnalazione del custode. Lo hanno trovato a dormire su un materasso

Ieri mattina alle 8, in via delle Fontane, i poliziotti delle volanti dell’U.P.G hanno denunciato un 35enne algerino, pluripregiudicato ed irregolare sul territorio nazionale, per i reati di danneggiamento, ricettazione e occupazione abusiva di terreni o edifici pubblici. L’uomo è riuscito ad introdursi nei locali dell’Università degli Studi di Genova in fase di ristrutturazione danneggiandone una delle entrate secondarie. Gli agenti, allertati dal custode, lo hanno trovato a dormire su un materasso di fortuna ed in possesso di un portafoglio al cui interno vi erano una carta d’identità ed un bancomat provento di furto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...