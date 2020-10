Minorenni inseguiti dalla Volante finiscono dentro una vetrina a Pegli

Hanno 14 e 15 anni e il più giovane è già pregiudicato per tentata rapina

Oggi pomeriggio, in via Ronchi, a Multedo, uno scooter è fuggito al posto di blocco della polizia locale non fermandosi all’alt. Dietro il motociclo c’era una volante della polizia di Stato che ha immediatamente inseguito i due ragazzi che erano a bordo. Dopo un rocambolesco inseguimento, i poliziotti sono riusciti a raggiungere i fuggitivi. Sia i due ragazzi sia un poliziotto sono finiti contro la vetrata di un negozio all’inizio del lungomare di Pegli. Né i ragazzi né l’agente hanno subito ferite importanti. I due minori hanno 14 e 16 anni e sono italiani. Il più giovane è pregiudicato per tentata rapina.

