I carabinieri di Pegli, a conclusione di accertamenti, hanno denunciato per “truffa” tre persone di età compresa tra 22 e 40 anni, due dei quali pregiudicati. I tre, avevano messo in vendita su internet un drone per un importo pari a euro 400, poi, consegnati da un 25 enne genovese, che una volta versato il denaro, non riceveva l’oggetto acquistato.

