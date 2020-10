Bibliofolies, Berio, De Amicis e Lercari protagoniste dal 14 ottobre

Fino a domenica 18 ottobre si svolgerà la prima edizione dell’evento on line e live dedicato alle biblioteche genovesi, con visite guidate, presentazioni di libri rari, viaggi virtuali con filmati, reading realizzati da attori

La Biblioteca Berio stupirà il pubblico con i video dei suoi volumi antichi più pregiati. La Biblioteca De Amicis, dedicata ai bambini e ai ragazzi, proporrà invece i suoi incredibili libri pop up, mentre nella Biblioteca Lercari, ospitata in una villa cinquecentesca recentemente ristrutturata, si potrà ammirare una collezione di riviste del ‘900.

Infine, un concorso on line e aperto a tutti. Si chiama Il libro in un aforisma e premierà la miglior frase con un abbonamento alla prima parte del cartellone del Teatro Nazionale e con una tessera annuale per accedere gratuitamente ai musei civici.

IL PROGRAMMA

Martedì 13 ottobre ore 13: Bibliotecando – visita filmata alla biblioteca Berio

Mercoledì 14 ottobre ore 13: Bibliotecando – visita filmata alla biblioteca Lercari

Giovedì 15 ottobre ore 13: Bibliotecando – visita alla biblioteca de Amicis. Dalle ore 10 alle ore 17 scopri la Berio – visite guidate dal vivo ai tesori della biblioteca (su prenotazione).

Venerdì 16 ottobre ore 10: Pop up show dalla biblioteca di Amicis; ore 14: Vivi i libri antichi dalla biblioteca Berio; ore 18 reading letture a cura della biblioteca Berio; ore 21 Pop up show dalla biblioteca De Amicis



Sabato 17 ottobre ore 10: Pop up show dalla biblioteca De Amicis; ore 14: Vivi i libri antichi dalla biblioteca Berio; ore 18 reading, letture a cura della biblioteca De Amicis; ore 21: Vivi i libri antichi dalla biblioteca Berio

Domenica 18 ottobre ore 10: Pop up show dalla biblioteca De Amicis; ore 14: Vivi i libri antichi dalla biblioteca Berio; ore 18: reading, lettura a cura della biblioteca De Amicis; ore 21: reading, letture a cura della biblioteca Berio

Lunedì 19 ottobre ore 18: premiazione del vincitore del biblio-contest “Il libro in un aforisma”

Per Info: www.bibliotechedigenova.it

