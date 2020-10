Pochi vaccini influenzali per ora disponibili, le rassicurazioni di Toti

Parecchi lettori delle “fasce protette” (ad esempio gli anziani) ci hanno scritto di non aver trovato disponibilità immediata. Il presidente della Regione: <Chi non riuscisse a fare il vaccino domani o nei prossimi giorni può comunque stare tranquillo perché – spiega il presidente della Regione – la Liguria ha acquistato dosi sufficienti per far fronte a tutte le richieste>

<Siamo partiti con un mese di anticipo perché abbiamo previsto un aumento della domanda e sappiamo che per somministrare un singolo vaccino serve più tempo, per garantire il rispetto delle regole anti Covid> prosegue il presidente della regione Giovanni Toti.

<Siamo orgogliosi che la Liguria sia tra le otto regioni che garantiscono il vaccino gratuito ai bambini tra i 6 mesi e il compimento dei 6 anni, oltre che agli over 60 e a tutte le categorie a rischio – aggiunge il Presidente -. I liguri che rientrano nelle fasce più fragili della popolazione stanno rispondendo molto bene alla nostra campagna di promozione del vaccino e di questo siamo soddisfatti. A fronte della carenza di vaccini nelle farmacie di tutto il paese, oggi ho sollecitato il governo ad intervenire: come Regione Liguria cederemo alle farmacie una parte di quelli acquistati per consentire di vaccinarsi anche a chi non rientra nelle categorie a rischio>.

