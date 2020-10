Castelletto: schiamazzi, bottiglie rotte e rapine. I cittadini minacciano ronde

Molti abitanti denunciano ragazzini minacciati con cocci appuntiti per rubare portafogli e cellulare, schiamazzi di giovanissimi ubriachi in Spianata, casse di birra portate dalla panchine per consumarle sul posto. E nessun intervento

Le foto sono del mattino seguente: un tappeto di cocci che gli operatori Amiu sono costretti a spazzare via quasi ogni mattina, ma soprattutto nel fine settimana. I cittadini denunciano anche una serie di altri problemi: la totale assenza di mascherine senza che nessuno faccia rispettare le regole di prevenzione dal Covid, il fatto che alle richieste di aiuto al 112 nessuno intervenga, il fatto che alcuni supermercati della zona stiano aperti anche la sera, circostanza che permette ai ragazzi di comperare birra quando vogliono senza troppa fatica. In centro è vietato e i punti vendita, se vogliono aprire dopo una certa ora, devono poter togliere gli alcolici dalla vendita, ma a Castelletto questo divieto non vige e, ovviamente, chi ha voglia di ubriacarsi converge lì.

Ecco alcuni post tratti dal gruppo Facebook.









Sul gruppo “Sei di Genova Castelletto se…” una donna denuncia due rapine (lei li chiama scippi, ma sono rapine, perché le vittime sono state minacciate coi cocci) e ormai c’è chi ha paura a tornare a casa con l’ascensore di Castelletto.

Sempre sul gruppo c’è chi propone le ronde <cercando di rendere legale e ufficiale la cosa>, per non incorrere in sanzioni. Ronde legali non ne possono esistere, ma, in fondo, basta chiamarle semplicemente passeggiate, come in tanti hanno fatto in altre zone e in altri tempi. Chiaro che sono la Caporetto della legalità, perché significano che i cittadini non si sentono tutelati da chi dovrebbe.

Abbiamo chiesto all’assessore alla Sicurezza Stefano Garassino cosa intenda fare per mettere rimedio a questa situazione insostenibile. <Per tutta l’estate – dice – abbiamo organizzato servizi di presidio con l’Associazione Carabinieri. Proprio ieri, nel corso della riunione in Prefettura, ho chiesto a Prefetto e forze dell’ordine l’intervento in alcune zone dove si verificano problemi di questo tipo e tra queste c’è Castelletto>.

