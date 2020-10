Utenti di San Quirico senza elettricità (e senza previsioni di ripristino) da 40 ore

Gli abitanti della zona: <Abbiamo dovuto gettare quanto era nel congelatore e nel frigo e non funzionano le pompe dell’acqua. Da Enel non riusciamo a ottenere risposta: quando verrà ripristinato il servizio?>

<Noi abitanti di via alla Stazione di San Quirico – e, penso, zone limitrofe – dice Anna Rebo, una residente – siamo senza corrente da venerdì sera alle 18. Il disagio ormai è pesante. Non vanno i riscaldamenti, abbiamo buttato gli alimenti che erano in frigorifero e nel congelatore, le pompe dell’acqua che nn vanno. Potremmo avere almeno qualche indicazione su quando è previsto il riallaccio? Perché al momento riusciamo solo ad ottenere la risposta: <Siete in lista, sappiamo del guasto>.

