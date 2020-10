Si lancia nel vuoto dai ponteggi e finisce infilzata su un cancello. È gravissima

È successo oggi, nel tardo pomeriggio, in via Ameglia, a Castelletto. Testimoni l’hanno vista in ginocchio sul cornicione, poi afferrare il tubo del ponteggio e lanciarsi oltre. La guardia medica è intervenuta e, prima del trasporto in ospedale in codice rosso, l’ha stabilizzata. Le sue condizioni sono disperate

La giovane donna, che era scalza, ha messo in atto il gesto estremo sotto gli occhi di alcuni passanti che scendevano da via Capraia e che, sotto shock, hanno chiamato i soccorsi. Non ci sono dubbi sulla volontarietà del gesto. La ragazza non è morta sul colpo. È rimasta infilzata nel sottostante cancello. Le urla di dolore hanno richiamato tutto il vicinato che ha dovuto assistere a una scena straziante. I soccorsi inviati dal 118 sono arrivati in fretta. La giovane è stata prima disincastrata dalla cancellata, tagliata con una troncatrice, quindi stabilizzata e trasportata al San Martino.

