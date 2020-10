Ancora 5mila utenze senza energia elettrica. Il centro levante torna tra poco sotto allerta

Toti richiama ancora alla massima attenzione e a non abbassare la guardia <in quanto tra poco il centro e tutto il levante ligure torneranno in allerta gialla per temporali fino alla mezzanotte di oggi>

Il presidente della Regione Giovanni Toti ha firmato ieri al Governo la richiesta dello stato di emergenza insieme al collega del Piemonte Alberto Cirio. Oggi ringrazia <i previsori, i tecnici e i volontari della Protezione Civile per lo straordinario lavoro fatto e che stanno facendo anche in queste ore>.

<Ieri – prosegue il presidente – in tutta la Regione avevamo 20 mila utenze elettriche fuori servizio, in 24 ore 15 mila sono state sistemate e le restanti 5 mila verranno ripristinate in mattinata. Mentre continuiamo a lavorare per tornare al più presto alla normalità”.

