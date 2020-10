Allagate via Romana di Voltri (Crevari), vico sotto i Volti e via d’Albertis. I cittadini pensavano fosse saltata una tubatura, invece è il mare in burrasca che impedisce all’acqua piovana e ai torrenti il deflusso. La conseguenza è l’allagamento delle strade.

Il fiume sta salendo e uscendo dai dai tombini e in alcuni garage sta entrando l’acqua. Nella zona è anche saltata la luce.



In copertina: foto da Facebook, scattata da Chiara Pelosi

Mi piace: Mi piace Caricamento...