Tenta la truffa dello specchietto, ma l’anziana che tenta di fregare non ci cade e lo denuncia

La nonna non c’è caduta e ha contattato i carabinieri di Ronco Scrivia che hanno identificato e denunciato il responsabile

Lo scorso mese di luglio, in una località nei pressi di Ronco Scrivia, alla guida di un veicolo, un uomo, tentava nei confronti di un’anziana donna, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, la “truffa dello specchietto”. Ma, il malfattore, non riusciva nel suo intento, allontanandosi velocemente, poiché, l’anziana, lo informava che avrebbe contattato le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Ieri, i Carabinieri di Ronco Scriva, dopo gli accertamenti, identificano il malfattore in F.F. 36 enne, gravato da pregiudizi di polizia è lo deferivano in stato di libertà per “tentata truffa aggravata in danno di persona anziana”.

In copertina: foto d’archivio

