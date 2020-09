Dopo la lite, feriscono coppia, in quattro denunciati dai Carabinieri

Si tratta di tre donne e un uomo tra i 49 e i 56 anni. Le vittime erano state trasportate una al San Martino e una all’ospedale di Voltri

I Carabinieri di Pegli, a conclusione di accertamenti, dopo una denuncia querela sporta da una coppia di coniugi, hanno deferito in stato di libertà per “minacce e lesioni personali” 4 persone, di età compresa tra 49 e 56 anni, di cui tre donne. I 4, nello scorso mese di luglio, dopo un animato diverbio, in concorso tra loro, avevano minacciato ed aggredito la coppia mediante un coltello a scatto, procurandogli lesioni giudicate guaribili dai sanitari degli ospedali San Martino e Voltri in pochi giorni.

In copertina: foto d’archivio

