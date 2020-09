Covid e calo delle temperature, i ristoranti all’Acquasola chiudono in anticipo

<Causa del repentino calo delle temperature e dell’aumento dei casi di Covid-19, “Gip – Gustiamo il parco” è dispiaciuto di comunicare che l’esperienza si chiuderà prima del previsto>. Lo dicono Fiepet e Confesercenti Genova, organizzatori dell’evento all’Acquasola

<È stata un’esperienza splendida che si spera di ripetere l’estate del 2021 – dice Alessandro Simone, coordinatore del progetto -. Ci siamo sentiti apprezzati da chi ha avuto l’occasione di sedersi nella nostra sala sotto i platani secolari>.

<Tanti i complimenti arrivati – aggiunge Paolo Barbieri, vicedirettore di Confesercenti Genova –. Troppe, per elencarle tutte, le persone che meritano un ringraziamento per la riuscita del progetto”.

<Ci teniamo a tutelare la salute dei nostri dipendenti e dei gentili clienti, per questo abbiamo deciso di fermare l’esperienza il 30 settembre e non il 31 ottobre come previsto> conclude Massimiliano Spigno, presidente di Confesercenti Genova.

