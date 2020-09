Il ponte sul rio Molinassi riaperto alle auto. Da domattina riparte il bus 51

Dopo i lavori, è stata riaperta oggi la viabilità tra via al Torrente Molinassi e via Rollino

<Da domani, lunedì 28 settembre, sarà riattivato il servizio Amt della linea 51 – ricorda l’assessore municipale del Medio Ponente Massimo Romeo -. La prima partenza da via Biancheri in direzione via Rollino sarà alle ore 5.12. La prima partenza da via Rollino in direzione di via Biancheri sarà alle ore 5.30>.

Contestualmente a questo ripristino, fanno sapere da Amt, non sarà più attiva la linea sostitutiva integrativa I32.

